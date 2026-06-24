ایران بھر میں تاسوعا کے جلوس، آنسوؤں اور سسکیوں کا سماں/ یا ابوالفضل کی صدا سے پورا ملک گونج اٹھا

مہر خبررساں ایجنسی-صوبائی ڈیسک: یوم تاسوعائے حسینی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف صوبوں کے عوام اور ابا عبداللہ (ع) کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر عزاداری کرتے ہوئے علمدار کربلا حضرت عباس (ع) سے عقیدت کا اظہار کیا۔
ایران بھر میں جمعرات کے دن صبح سے عزاداران حسینی بشمول مرد و خواتین، بوڑھے، جوان اور بچے تاسوعائے حسینی کی مناسبت سے سقائے کربلا سقائی حضرت ابوالفضل العباس (ع) کے سوگ میں اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ علمدار وفا سے عقیدت کا اظہار کر رے ہیں۔
ملک کے مختلف صوبوں میں تاسوعائے حسینی کی مجالس اور جلوسوں کا انعقاد
مشرقی آذربائیجان کی عاشورائی رسومات
مشرقی آذربائیجان کے زیادہ تر علاقوں میں، محرم کے پہلے دن سے لے کر تاسوعا اور عاشورہ کے دن تک، لوگ سڑکوں اور مساجد میں ماتم کرتے ہیں۔
مشرقی آذربائیجان کے عاشقان امام حسین ع محرم کے پہلے عشرے میں عزاداری کی خصوصی رسومات ادا کرتے ہیں۔
"شاہ حسین گویان" ایک قسم کی مذہبی رسم ہے جو مشرقی آذربائیجان کے بیشتر علاقوں اور تبریز میں بڑے پیمانے پر محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔
یہ رسم ماہ محرم سے چند دن پہلے سے اس مہینے کی دسویں تاریخ یعنی عاشورہ کی دوپہر تک جاری رہتی ہے۔
آذربائیجانی ترک زبان میں لوگ اس تقریب کو "شاخسی" کہتے ہیں جو کہ "شاہ حسین" کا تُرک اختصار ہے۔
مغربی آذربائیجان میں "یا ابوالفضل العباس" کی صدائے غم انگیز
ارومیہ اور مغربی آذربائیجان کے مختلف علاقوں کے سیاہ پوش سوگواران علمدار وفا جو کل رات گئے تک مساجد میں ماتم کرنے میں مصروف تھے، آج صبح سے ہی سینہ زنی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے حضرت ام البنین کے شیر وفادار کا سوگ منا رہے ہیں۔
مغربی آذربائیجان کے لوگوں کے بہت سے گروہ اپنی حاجتوں کی برآوری کی نیت سے عزاداروں میں کھانا، چائے، شربت اور دودھ تقسیم کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بڑی تعداد رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے منت کے طور پر ان علموں پر باندھتی ہے۔
اصفہان کے مختلف شہروں میں سوگواروں کی حضرت ابوالفضل (ع) کی یاد میں تاسوعائے حسینی پر عزاداری
یوم تاسوعائے حسینی یعنی نویں ماہ محرم کو صوبہ اصفہان کے شہر اردستان میں امام زادہ اسماعیل علیہ السلام کے روضہ مبارک پر تاسوعائے حسینی کانفرنس اور عزادای کا اہتمام کیا گیا۔
تاسوعا کے دن اردبیل کی کئی ہزار سال پرانی رسومات
41 پرانی مساجد میں 41 موم بتیاں روشن کرنا اردبیل کی ہزار سالہ پرانی رسومات میں سے ایک ہے، ہر سال لوگ اس رسم کو انجام دے کر علمدار کربلا سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔
اس رسم میں اردبیل کی مساجد، گلیوں اور محلوں میں آٹھ دن کے سوگ کے بعد علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) سے منسوب روز تاسوعا پر عزاداروں کی طرف سے گروہی یا انفرادی طور پر شمعیں روشن کی جاتی ہیں اور سینہ زنی کے ذریعے غم منایا جاتا ہے۔
پرانے زمانے میں "شمع جلانے" کی یہ روایت اکثر پیدل چل کر کی جاتی تھی اور تاسوعا کی صبح سے مغرب کی نماز تک کی جاتی تھی، لیکن آج یہ طریقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔
آپ کا تبصرہ