وال اسٹریٹ جرنل نے ایران-امریکا مذاکرات کی اندرونی تفصیلات افشا کر دیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کے پس منظر اور ان کے دوران پیدا ہونے والی کشیدگی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے میڈیا میں سامنے آنے کے بعد ایرانی مذاکراتی وفد نے ان اقدامات کو موجودہ مفاہمتوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا اور دھمکی آمیز پالیسیوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ امریکی فریق نے ان دھمکیوں کو معمول کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی، تاہم ایرانی مذاکراتی ٹیم نے اس کشیدہ ماحول کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً پندرہ روزہ تناؤ میں کمی اور نسبتاً پُرسکون فضا قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔
رپورٹ کے مطابق مذاکرات کے فنی اور تکنیکی مرحلے میں بھی ایران نے امریکی دباؤ کو ناکام بنایا، جس کا مقصد جوہری معاہدے سے متعلق امور کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معاملات سے جوڑنا تھا۔
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