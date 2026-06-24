برکس وزرائے تیل و توانائی کا گیارہواں اجلاس بھارت میں ہوگا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارت 25 اور 26 جون کو ریاست ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے رکن ممالک کے وزرائے تیل و توانائی کے گیارہویں اجلاس کی میزبانی کرے گا اور اجلاس کی صدارت بھی کرے گا۔
ایرانی وزارت تیل کے مطابق اس اجلاس میں تین بنیادی ترجیحات پر خصوصی توجہ دی جائے گی، جن میں توانائی کی سلامتی اور پائیداری، توانائی تک مساوی رسائی، اور ٹیکنالوجی و جدت شامل ہیں۔
اجلاس میں برکس کے 11 رکن ممالک کے وزرائے تیل و توانائی اور اعلی حکام شرکت کریں گے، جہاں توانائی کے تحفظ، پائیدار ترقی اور اختراعات کے میدان میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔
سال 2026 کے لیے برکس کے اس اجلاس کا شعار "لچک، جدت، تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر" رکھا گیا ہے۔
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