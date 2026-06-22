ایران-امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، چین کا مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر زور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، چین نے کہا ہے کہ وہ امید کرتا ہے کہ ایران اور امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد جاری مذاکرات میں مثبت نتائج کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں گے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوو جیاکون نے پیر کے روز ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین پاکستان، قطر اور دیگر فریقوں کی جانب سے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین کو امید ہے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھیں گے، ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش جاری رکھیں گے اور مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔
یہ بیان اس اطلاع کے بعد سامنے آیا کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران اور امریکہ نے پیر کے روز آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمدورفت کے لیے رابطے کا نظام قائم کرنے اور لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اتفاق رائے حاصل کیا ہے۔
گلوبل ٹائمز کے مطابق، سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے چار فریقی مذاکرات کے بعد ایران اور امریکہ کے مذاکرات کاروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔
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