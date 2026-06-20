  1. دنیا
20 جون، 2026، 6:26 PM

امریکا اور قطر کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کا نیا طریقہ کار، امریکی میڈیا

امریکا اور قطر کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کا نیا طریقہ کار، امریکی میڈیا

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کو منجمد شدہ رقم صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضروری اشیا اور غیر پابندی شدہ سامان کی خریداری کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ یہ فنڈز فی الحال قطر میں محفوظ ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ امریکا اور قطر ایران کو اس کے 6 ارب ڈالر سے زائد کے منجمد اثاثوں تک محدود رسائی فراہم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کر رہے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق اس مجوزہ انتظام کے تحت ایران اپنے منجمد مالی وسائل کو صرف ضروری اشیا اور انسانی ہمدردی سے متعلق سامان کی خریداری کے لیے استعمال کر سکے گا۔

اس سے قبل فائننشل ٹائمز نے بھی ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکا ایران کے 6 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

رپورٹس میں دعوی کیا گیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ان فنڈز کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر درکار اشیا اور غیر پابندی شدہ سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ایران کے یہ منجمد اثاثے اس وقت قطر میں محفوظ رکھے گئے ہیں۔

News ID 1939867

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