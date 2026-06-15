ایران-امریکہ معاہدے سے لبنان کی خودمختاری کو مزید تحفظ ملے گا، نبیہ بری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیه بری نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ اعلان کردہ معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے خطے میں استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔
نبیه بری نے کہا کہ ہم تمام فریقین بشمول پاکستان، قطر، سعودی عرب اور مصر کی کوششوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے معاہدے تک پہنچنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کی کوششوں کو بھی قابلِ تحسین قرار دیا جن میں اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے خاتمے سے متعلق شق شامل کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام کی بنیادوں کو مضبوط بناتا ہے اور خاص طور پر لبنان کے لیے سلامتی کے نئے امکانات پیدا کرتا ہے۔
نبیه بری نے واضح کیا کہ اسرائیلی حملوں کے خاتمے سے متعلق شق لبنان کی خودمختاری کے تحفظ کی ضمانت ہے اور یہ ملک کے قومی فیصلوں میں آزادی کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔
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