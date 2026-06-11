یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ اور عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلیفونک رابطہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج جمعرات کی دوپہر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران ایران کے مختلف علاقوں پر امریکی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی تازہ علاقائی صورت حال اور اس کے اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور قومی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ ان حملوں نے جنگ بندی کی موجودہ صورت حال کو عملاً بے اثر کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرناک حالات اور ممکنہ نتائج کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔
سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی جانب سے ان اقدامات پر خاموشی اختیار کرنے پر بھی تنقید کی اور خبردار کیا کہ عالمی برادری کی بے عملی اور خاموشی نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں عدم استحکام اور بدامنی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
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