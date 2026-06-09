جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں حزب اللہ کے فوجی آپریشن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی مقاومتی تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج اور اس کی تنصیبات کے خلاف 16 فوجی آپریشن انجام دیے ہیں۔
حزب اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، شہری آبادی پر حملوں اور جنوبی لبنان کے دیہات و رہائشی علاقوں کی تباہی کے جواب میں کی گئیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین نے بیت یاحون، العدیسہ، یحمر الشقیف، الناقورہ، رشاف، الطیری اور عیناتا کے علاقوں میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور عسکری گاڑیوں کو میزائلوں، خودکش ڈرونز اور توپ خانے کے ذریعے نشانہ بنایا۔
بیان کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران اسرائیلی فوج کی متعدد لاجسٹک اور مواصلاتی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ ایک اسرائیلی "ہرمس 450" ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے حملہ کرکے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔
حزب اللہ نے زور دے کر کہا کہ یہ تمام کارروائیاں لبنان کے دفاع، اسرائیلی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے اور حملوں کا جواب دینے کے تناظر میں انجام دی گئی ہیں۔
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