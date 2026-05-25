مقاومت مسلح رہے گی، ایران جنگ سے فاتح بن کر نکلے گا، شیخ نعیم قاسم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اپنے اہم خطاب میں کہا کہ اسرائیل کا اصل منصوبہ مزاحمت کو ختم کرنا اور لبنان پر بتدریج قبضہ کرنا ہے، لہذا حزب اللہ کا اسلحہ دستبردار کرنا درحقیقت ملک کے دفاعی حصار کو توڑ کر اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے، جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔
شیخ نعیم قاسم نے لبنانی حکومت پر زور دیا کہ وہ مزاحمت کے خلاف کیے گئے تمام فیصلوں کو فوری طور پر کالعدم قرار دے۔ حکومت کو اپنے عوام اور مزاحمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ بیرونی دباؤ میں آ کر اپنی ہی طاقت کو مجرم قرار دے۔
ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ایران نے سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں جس طرح امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ایران اس موجودہ جنگ سے مکمل سرخرو اور سربلند ہوکر نکلے گا، اور مستقبل میں ایک ایسی غیر معمولی عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا جس کی طرف دنیا بھر کے حریت پسندوں کی نگاہیں ہوں گی۔
اپنے خطاب کے دوران انہوں نے بحرین کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ بحرینی حکومت 41 علماء اور دانشوروں سمیت ان تمام شہریوں کو فوری رہا کرے جنہیں صرف ان کے مذہبی اور سیاسی نظریات کی بنیاد پر قید کیا گیا ہے، کیونکہ ظلم کا دور کبھی قائم نہیں رہتا۔
آخر میں، شیخ نعیم قاسم نے امید ظاہر کی کہ خطے میں جلد ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے گا جس کا اطلاق حزب اللہ پر بھی ہو گا تاکہ خطے میں امن قائم ہوسکے۔
