ایران کی وفادار فوج کے سامنے کوئی ظالم طاقت نہیں ٹھہر سکتی، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران کے مخلص اور وفادار سپاہیوں کے سامنے کوئی بھی ظالم طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ انہوں نے خرمشہر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر ایرانی جنگجوؤں کی بہادری کو سراہا۔
اتوار کے روز جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 24 مئی 1982 کو جنوبی شہر خرمشہر کی آزادی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ امام خمینیؒ کے وفادار مجاہدین عزم، شجاعت اور قربانی کے جذبے سے سرشار تھے۔
اسپیکر پارلیمنٹ نے ممتاز فوجی کمانڈروں احمد کاظمی اور علی صیاد شیرازی سمیت دیگر شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان بہادر کمانڈروں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور یہ سبق دیا کہ ایمان، منصوبہ بندی، جرات اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔
محمد باقر قالیباف نے موجودہ ایرانی مسلح افواج کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ آج کے فوجی اہلکار ماضی کے عظیم کمانڈروں کے راستے پر گامزن ہیں اور ملک کے بہادر محافظوں کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
واضح رہے کہ 1982 میں ایرانی مسلح افواج نے شدید لڑائی کے بعد صوبہ خوزستان میں واقع شہر خرمشہر کو صدام کی فوج سے واپس لے لیا تھا۔
آپ کا تبصرہ