شہنشاہ کو حقیقت تسلیم کرنی پڑی، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا معنی خیز پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر ایک معنی خیز پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تاریخ کے آئینے میں موجودہ عالمی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے۔
بقائی نے ساسانی بادشاہ شاپور اول کی رومی شہنشاہ پر فتح کی تاریخی تصویر (سنگ تراشی) شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "شہنشاہ کو بالآخر حقیقت تسلیم کرنی پڑی۔"
ترجمان نے وضاحت کی کہ قدیم زمانے میں رومیوں کا یہ ماننا تھا کہ 'روم' ہی کائنات کا مرکز ہے، لیکن ایرانیوں نے ان کے اس غرور اور توہم کو چکنا چور کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ رومی شہنشاہ 'فلپ عرب' کا ساسانی سلطنت کے خلاف مشرقی لشکر کشی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا، بلکہ یہ مہم شاپور اول کی شرائط پر ہونے والے ایک ایسے امن معاہدے پر ختم ہوئی جہاں شہنشاہ کو زمینی حقائق تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔
