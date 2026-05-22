الجزائر پیرا پاور لفٹنگ چیمپئن شپ: ایرانی ایتھلیٹس نے گولڈ میڈل میناب کے شہید بچے کے نام کردیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزائر میں جاری پیرا پاور لفٹنگ اوپن مقابلوں کے دوسرے روز ایرانی ایتھلیٹس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو تمغے جیت کر میناب کے شہید طالب علم ناکام نصیری کے نام کردیے۔
تفصیلات کی رپورٹ کے مطابق، 65 کلوگرام کی کیٹیگری میں حصہ لینے والے ایرانی پیرا پاور لفٹر علیرضا سیفی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی پہلی اور دوسری کوشش میں بالترتیب 183 اور 188 کلوگرام وزن اٹھایا۔ اگرچہ وہ اپنی تیسری کوشش میں 190 کلوگرام وزن اٹھانے میں کامیاب نہ ہوسکے، تاہم اپنی مجموعی کارکردگی کی بدولت وہ سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے۔
اسی سلسلے میں 88 کلوگرام کی کیٹیگری میں ایران کے قومی کھلاڑی روح اللہ رستمی نے اپنے مقابلوں کا آغاز 170 کلوگرام سے کیا، جس کے بعد دوسری اور تیسری کوشش میں انہوں نے 180 اور 190 کلوگرام وزن اٹھا کر مجموعی طور پر 540 کلوگرام کا ریکارڈ قائم کیا اور کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والا ایرانی پیرا پاور لفٹنگ دستہ، میناب کے شہید طالب علم "ماکان نصیری" کے نام سے موسوم ہے۔
