ایران پر جارحیت سے ٹرمپ کو دوبارہ شرمندگی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، رکن پارلیمنٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے رکن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ مضبوط اور قاطع انداز میں دیا جائے گا، جس سے سابق امریکی صدر ٹرمپ کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوگا۔
تفصیلات کے مطابق دفاعی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے المسیره ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران ہر طرح کے حالات کے لیے آمادہ ہے اور ہر نئی جارحیت کا جواب زیادہ سخت دیا جائے گا۔
ابراہیم رضائی نے کہا کہ امریکیوں کو یا تو ایران کی دی ہوئی سفارتی شرائط قبول کرنا ہوں گی یا پھر ایران کی میزائل طاقت کا سامنا کرنا ہوگا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کوئی نئی کارروائی، ٹرمپ کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنے گی۔
ان کے مطابق، آبنائے ہرمز کا مستقبل بدل چکا ہے اور اب کوئی بھی طاقت اسے ایران کی رضامندی کے بغیر نہیں کھول سکتی۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ایران ایک نئے قانونی فریم ورک پر عمل درآمد کر رہا ہے جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اور اس فریم ورک کے تحت دشمن ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
آپ کا تبصرہ