ایران کا جواب خطے تک محدود نہیں ہوگا، رکن پارلیمنٹ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے خبردار کیا ہے کہ دشمن کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کا ایران کا جواب صرف خطے یا خلیج فارس تک محدود نہیں ہوگا۔
ابراہیم رضائی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ اگر دشمن نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا جواب صرف خلیج فارس کے دائرے میں نہیں دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران دشمن کے تمام فوجی اڈوں اور حملوں کے ہر اس مرکز کو نشانہ بنائے گا جہاں سے ایران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
رضائی کے مطابق، ایران کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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