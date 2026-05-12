مغرب وسطی ایشیا کو روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، روس کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی نائب وزیر خارجہ میخائل گالوزین نے کہا ہے کہ مغربی ممالک وسطی ایشیا کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس خطے کو روس کے خلاف سلامتی کے خطرات پیدا کرنے کے میدان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک سوویت یونین کے انہدام کے بعد سے مسلسل سابق سوویت یونین کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض ریاستوں کو مغربی فوجی اور سیاسی اتحادوں میں شامل بھی کر لیا گیا ہے۔
روسی حکام طویل عرصے سے نیٹو کے مشرق کی جانب پھیلاؤ اور اس فوجی اتحاد کے روسی سرحدوں کے قریب پہنچنے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔
دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ آرمینیا کا یورپ کے قریب ہونا اور روس سے دوری اختیار کرنا مستقبل میں ماسکو کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتا ہے۔
