بغداد میں اہم سیاسی ملاقات، نامزد وزیر اعظم کی عمار حکیم سے نئی حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی تحریک حکمت ملی کے سربراہ سید عمار حکیم نے نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے نامزد وزیر اعظم علی فالح الزیدی سے ملاقات کی، جس میں نئی حکومت کی تشکیل اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
تحریک حکمت ملی عراق کے مطابق، اس ملاقات میں نئی حکومت کی تشکیل سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سید عمار حکیم نے قانونی مدت کی پابندی اور ایک ایسی حکومت کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیا جس میں باصلاحیت وزراء شامل ہوں، تاکہ وہ عراق کی تاریخ کے اس حساس مرحلے میں حکومتی اداروں کو مؤثر انداز میں چلا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ مرحلے میں ترجیحات کو مدنظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس وقت عراق کی سب سے بڑی ترجیح معاشی بحران اور مالی مشکلات سے نمٹنا ہے۔
عمار حکیم نے عراق کی تیل برآمدات کے راستوں کو متنوع بنانے، اور صنعت، زراعت، سیاحت، سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی جیسے پیداواری شعبوں کو فعال کر کے آمدنی کے ذرائع بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی تاکید کی کہ بیوروکریسی اور انتظامی رکاوٹوں کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ یہ مسائل ان شعبوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق کو علاقائی اور عالمی ممالک کے ساتھ تعلقات اور شراکت داری کو فروغ دے کر ماحول کو بہتر بنانا چاہیے، تاکہ تمام فریقوں کے مفادات کا تحفظ ہو اور عراق کی خودمختاری برقرار رہے۔
سید عمار حکیم نے اس بات پر زور دیا کہ عراق کو تمام ممالک کے ساتھ مثبت تعلقات قائم رکھنے چاہئیں اور نئی خدمت گزار حکومت کی تشکیل کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی حمایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ عراقی عوام کی امیدوں اور خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔
