حزب اللہ کا بڑا حملہ، اسرائیلی گولانی بریگیڈ کا ہیڈکوارٹر تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع شراگا اڈے کو، جو گولانی بریگیڈ کے کمانڈ ہیڈکوارٹر اور ایگوز یونٹ کے اجتماع کا مرکز ہے، خصوصی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ نے ایک اور بیان میں کہا کہ اس نے اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کے کمانڈ سینٹر اور ایگوز یونٹ کے اجتماع کو ڈرون حملے کے ذریعے بھی نشانہ بنایا ہے۔
حزب اللہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان اور اس کے عوام کے دفاع اور اسرائیلی دشمن کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر حملوں کے جواب میں، اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے شراگا بیس کو نشانہ بنایا۔ یہ اڈہ گولانی بریگیڈ کی کمانڈ کا انتظامی مرکز اور ایگوز یونٹ کا ریسٹ ہاؤس ہے، جو نہاریا کے جنوب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع ہے، جسے خصوصی میزائلوں کے ذریعے ہدف بنایا گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب لبنان کی اسلامی مزاحمت اسرائیل کے خلاف اپنی بھرپور اور فیصلہ کن جوابی کارروائیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔
آپ کا تبصرہ