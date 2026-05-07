جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملوں سے 24 گھنٹوں میں 7 صہیونی فوجی زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں اس کے 7 فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔
صہیونی فوج نے اس سے قبل بھی ایک بیان میں اعتراف کیا تھا کہ بدھ کے روز جنوبی لبنان میں ہونے والے ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں اس کے 4 فوجی زخمی ہوئے تھے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی ایک اور خلاف ورزی کرتے ہوئے آج صبح سویرے قصبہ حبوش کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
