  1. دنیا
7 مئی، 2026، 3:45 PM

امریکی اتحادیوں کے دباؤ پر ٹرمپ آبنائے ہرمز منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے، امریکی میڈیا

امریکی اتحادیوں کے دباؤ پر ٹرمپ آبنائے ہرمز منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے، امریکی میڈیا

امریکی میڈیا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اتحادی ممالک کے شدید ردعمل اور ناراضی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز سے متعلق “پروجیکٹ فریڈم” منصوبہ روکنے پر مجبور ہوگئے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی نشریاتی ادارے نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ واشنگٹن کے اتحادی ممالک کی سخت مخالفت کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمدورفت سے متعلق مجوزہ منصوبے سے پسپائی اختیار کی۔ تاہم رپورٹ میں ان اتحادی ممالک کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔

یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ “پروجیکٹ فریڈم” کے نام سے پیش کیے گئے منصوبے کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانا تھا تاہم عارضی طور پر اس منصوبے کو معطل کردیا گیا ہے۔

ٹرمپ نے اس فیصلے کی وجہ بعض ممالک کی درخواستوں اور ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو قرار دیا تھا۔

انہوں نے دعوی کیا کہ اس اقدام کا مقصد حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرنا ہے، تاہم محاصرہ بدستور برقرار رہے گا۔

News ID 1939170

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    پربازدیدها