تل ابیب کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، حزب اللہ کا بھرپور جواب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب صیہونی فوج نے لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے، جس کے جواب میں حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا اور مغربی الجلیل میں متعدد مقامات پر خطرے کے سائرن بج اٹھے۔
عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے شہروں حاریص، بیت یاحون اور الغندوریہ پر حملے کیے۔
دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد مغربی الجلیل میں 15 مختلف مقامات پر خطرے کے سائرن بجنے لگے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اسی دوران عبرانی میڈیا نے کہا ہے کہ مغربی الجلیل کے علاقے شومیرا میں حزب اللہ کے میزائل کے براہ راست حملے کے نتیجے میں صہیونی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی میں آگ لگ گئی۔
صہیونی حکومت روزانہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے علاقوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حزب اللہ نے واضح کیا ہے کہ ان حملوں کو ہرگز بلاجواب نہیں چھوڑا جائے گا۔
حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک صہیونی فوج لبنان کی سرزمین سے مکمل طور پر واپس نہیں جاتی، مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں رہیں گے۔
