  دنیا
28 اپریل، 2026، 9:03 AM

جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب‌الله کی اسرائیل کی خلاف شدید کارروائیاں

حزب‌الله نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی پر غاصب صیہونی فوج کے خلاف شدید کارروائیاں کیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مقاومت اسلامی لبنان حزب‌الله نے اسرائیل کے فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے، جو کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔

تفصیلات کے مطابق، حزب‌الله نے اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے اسرائیلی فوجی اہداف کے خلاف تین بڑی کارروائیاں کی ہیں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے ردعمل میں کی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد لبنان کے حقوق کے تحفظ کے لئے ضروری اقدام انجام دینا ہے۔

اس سے قبل، حزب‌الله نے اعلان کیا تھا کہ اس نے جنوبی لبنان کے علاقے الناقوره میں اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لئے خودکش ڈرونز کا استعمال کیا۔ یہ کارروائی بھی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی تھی۔

