طبس اور جنوب اصفہان میں تاریخی شکست مستکبرین کے لیے درس عبرت ہے، صدر پزشکیان

صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ خدا کی مدد سے جنوبی اصفہان میں ایک اور طبس جیسی کامیابی حاصل ہوئی اور یہ دنیا کے مستکبرین کے لیے سبق ہونا چاہیے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ طبس کے بعد جنوبی اصفہان میں امریکہ کو ایک اور ہزیمت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ مستکبرین کے لیے درس عبرت ہے۔

25 اپریل کی مناسبت سے سماجی میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے طبس میں امریکہ کو ہونے والی تاریخی شکست کی یاد دلائی اور کہا کہ خدا کی مدد سے اس سال بھی جنوب اصفہان میں ایک اور کامیابی حاصل ہوئی۔

صدر نے کہا کہ یہ دن ثابت کرتا ہے کہ خدا کی طاقت ہر دوسری قوت پر غالب ہے اور یہ اس سرزمین کے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ اس طرح کی تاریخی شکستیں دنیا کے مستکبران کے لیے عبرت کا سبب بنیں اور وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔

