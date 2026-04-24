جارح دشمن کو اپنے اقدامات پر پشیمان کرے گا، ایرانی آرمی چیف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی بری فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ملک کی طاقتور مسلح افواج جارح دشمن کو اس کے اقدامات پر ضرور پشیمان کریں گی۔
میجر جنرل حاتمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سب ایرانی اور انقلابی مسلمان ہیں اور قوم، مسلح افواج اور ریاست کے تینوں اداروں کے مضبوط اتحاد کے ساتھ، جو رہبر انقلاب اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی قیادت میں متحد ہے، کسی بھی مجرمانہ کارروائی کرنے والے دشمن کو اس کے اقدامات پر پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک خدا، ایک رہبر، ایک قوم اور ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ایران کی کامیابی کا راستہ ہے جو ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔
