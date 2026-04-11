امریکہ کو وعدوں کا پابند بنانے کے لیے ایران اور پاکستان کے درمیان اہم رابطے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر اتفاق ہونے کے بعد اسرائیل اور وزیر اعظم نیتن یاہو مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اسلام آباد میں موجود صحافیوں کے مطابق ایرانی وفد کی پاکستان آمد کے فورا بعد سے ہی پاکستانی حکام کے ساتھ مسلسل اور تفصیلی مشاورت جاری ہے۔
رپورٹ کے مطابق ان ملاقاتوں میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں اور اعلانات پر عمل کرے۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ کئی دور کی بات چیت ہوچکی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، تاہم اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اب بھی اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا کوئی معاہدہ طے پائے۔
ایرانی وفد کے نقطہ نظر کے مطابق اس صورتحال کی بنیادی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کا مؤقف ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں امریکہ کا شراکت دار ہے، اسی لیے تہران اس حوالے سے اپنی مطالبات اور دباؤ امریکہ پر برقرار رکھے ہوئے ہے۔
