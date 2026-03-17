نیوی کے شہداء کی قربانیاں ملت ایران کے ایمان و استقامت کی نشانی ہیں، لاریجانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اعلی قومی سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی جانب سے بحریہ کے شہداء کی تدفین سے قبل ایک پیغام جاری کیا گیا۔
لاریجانی نے اپنے پیغام میں لکھا:
بسمه تعالی
بحری جہاز دنا امریکی دہشت گرد فوج کے حملے میں بحریہ کے جانبازوں کی شہادت، ایرانی بہادر قوم کی قربانیوں کا ایک حصہ ہے جو اس دور میں ظالم بین الاقوامی طاقتوں کے خلاف جدوجہد میں پیش کی گئی۔
ان کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی، اور یہ شہادتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی بنیاد کو آنے والے برسوں تک مضبوط بنا کر رکھے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ان عظیم شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔
علی لاریجانی
