عراق میں امریکی ایندھن بردار طیارہ مار گرایا گیا، 4 اہلکار ہلاک، سینٹکام کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی فوج کے مرکزی کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ عراق کے مغربی حصے میں اس کے KC–135 فضائی ایندھن بردار طیارے پر حملے کے نتیجے میں چار امریکی فوجی ہلاک ہوگئے۔ یہ واقعہ ایران پر جاری امریکی حملوں کے چودھویں روز پیش آیا۔
سینٹکام کے بیان کے مطابق، ادارہ دو دیگر اہلکاروں کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کرسکا اور صرف یہ بتایا گیا کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔
اس سے پہلے، عراق میں اسلامی مزاحمت نے ایک رسمی اعلامیہ میں کہا کہ اس کے مجاہدین نے ایک امریکی اسٹریٹجک ایندھن بردار طیارے کو مناسب ہتھیار سے نشانہ بنایا، جس کے بعد طیارہ مکمل طور پر زمین بوس ہوگیا۔
مزاحمت کے اس کامیاب حملے نے واشنگٹن کو ایک غیر متوقع نقصان پہنچایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں امریکی افواج اب شدید دباؤ اور ردعمل کی فضا کا سامنا کر رہی ہیں۔
آپ کا تبصرہ