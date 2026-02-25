ایران پر ممکنہ حملہ،حزب اللہ اور امل تحریک کا سخت انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی مقاومتی تنظیموں نے انتباہ کیا ہے کہ ایران پر کسی قسم کے حملے کی صورت میں پورے خطے کا امن متاثر ہوسکتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق بیروت میں ہونے والی مشترکہ نشست میں لبنان کی مزاحمتی تنظیموں حزب اللہ اور جنبش امل نے خبردار کیا کہ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ پورے مشرق وسطی کے استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔
دونوں جماعتوں نے کہا کہ خطے میں طاقت کے استعمال اور کشیدگی بڑھانے والی پالیسیوں سے گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے نتائج وسیع علاقائی عدم استحکام کی صورت میں نکل سکتے ہیں۔
دونوں تنظیموں نے لبنان میں انتخابات کو اپنے مقررہ وقت پر منعقد کرنے کی حمایت کی اور ایسی کوشش کو مسترد کیا جو انتخابی عمل کو ملتوی کرنے، معطل کرنے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنے۔
دونوں تنظیموں نے واضح کیا کہ لبنان کی آئینی اور جمہوری روایت کو برقرار رکھنا قومی استحکام کے لیے ضروری ہے۔
اجلاس میں لبنان کی سکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا، خاص طور پر اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور سرحدی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی گئی اور عالمی برادری اور جنگ بندی کے ضامن ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اسرائیل کو جنوبی علاقوں سے انخلا، جارحیت کے خاتمے اور لبنانی قیدیوں کی رہائی کا پابند بنائیں۔
نشست کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کو بھی مسترد کیا گیا۔ مقاومتی رہنماؤں نے کہا کہ یہ دھمکیاں خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور ایران پر سیاسی و فوجی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہیں۔
رہنماؤں نے کہا کہ ایران پر حملہ پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
دونوں تنظیموں نے ایران کی خودمختاری اور دفاعی حق کی مکمل حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران خطے میں مظلوم اقوام خصوصاً فلسطینی مسئلے کی حمایت کرتا ہے، اسی لیے اسے دباؤ کا سامنا ہے۔
