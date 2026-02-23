آخری سانس تک ایران کی خودمختاری کا دفاع کریں گے، ایرانی آرمی چیف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فوجی اکیڈمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی مسلح افواج کے چیف امیر حاتمی نے کہا کہ موجودہ بدلتے حالات میں مسلح افواج کی ذمہ داری نہایت اہم اور فیصلہ کن ہے۔ انہوں نے ہائبرڈ جنگ اور اسٹریٹجک دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری پر زور دیا۔
آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اپنی آزادی، علاقائی سالمیت اور سیاسی نظام کے دفاع کا سلسلہ جاری رکھے گا۔
جنرل حاتمی نے فارغ التحصیل افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایک پیچیدہ اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں ملک اور نظام کو نقصان پہنچانے کی متعدد دشمنانہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، جس سے فوج کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔
انہوں نے دشمن کی جانب سے ناقابل شکست ہونے کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ اس کے برعکس گواہ ہے۔ انہوں نے ویتنام جنگ، افغانستان جنگ اور عراق جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی طاقتیں دھمکیوں اور رعب کے ساتھ داخل ہوتی ہیں لیکن بالآخر ناکامی کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔
آرمی چیف نے موجودہ خطرات کو ایک وسیع ہائبرڈ جنگ کا حصہ قرار دیا جو سیاسی، معاشی، سماجی، عسکری، نفسیاتی اور ادراکی میدانوں پر محیط ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے خطرات کا مقابلہ کرنے کی کنجی بیداری اور دشمن کے مقاصد کی درست سمجھ بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت درست شعور اور اسٹریٹجک بصیرت پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ مشن اور قیادت کی ہدایات سے آگاہی طاقت کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
جنرل حاتمی نے اسٹریٹجک ایٹریشن کی حکمت عملی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین مسلسل دباؤ کے ذریعے ایران کو بتدریج کمزور کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف نے شہداء کی میراث اور قومی دفاع سے وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ایران کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا آخری سانس تک دفاع کریں گی۔
