امریکی سفارت خانہ عراق میں سیاسی کشیدگی بڑھانے میں سرگرم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے صوبہ الانبار سے تعلق رکھنے والے اتحاد کے رکن حامد عبدالدلیمی نے کہا ہے کہ بغداد میں واقع امریکی سفارت خانہ نئی عراقی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی اتفاق رائے کو روکنے کے مقصد سے دباؤ اور مداخلت کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بغداد میں امریکی سفارت خانہ، محمد الحلبوسی کو استعمال کرتے ہوئے عراق میں سیاسی اور سلامتی کی سطح پر افراتفری پیدا کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔
عبدالدلیمی کا کہنا تھا کہ عراق کے لیے امریکی نمائندے تام باراک نے الحلبوسی سے ملاقات کی ہے اور آئندہ دنوں میں دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں، جن میں عراقی سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی بڑھانے کے لیے آئندہ اقدامات پر غور کیا جائے گا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ عراق میں الحلبوسی کی سرگرمیاں امریکی حمایت سے انجام پا رہی ہیں اور ان کا مقصد واشنگٹن اور صہیونی حکومت کے مفادات کا تحفظ ہے۔
