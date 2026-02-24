افغانستان میں غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی کی تردید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے ترجمان ذبیحالله مجاهد نے روس کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کے دعوے کو رد کر دیا ہے۔
طلوع نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان پرامن ہے اور کسی بھی بین الاقوامی دہشت گرد گروہ کی اس ملک میں موجودگی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کا پورا جغرافیہ ایک ہی حکومت کے زیر انتظام ہے، اس لیے کوئی بیرونی گروہ یہاں سرگرمی انجام نہیں دے سکتا۔
طالبان حکومت کے اس عہدیدار نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کے حقائق کو سمجھے اور اپنی رپورٹوں کو زمینی حقائق کی بنیاد پر تازہ کرے۔
انہوں نے کہا کہ کابل کئی بار اس بات پر زور دے چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں سے وابستہ بیس ہزار سے زائد مسلح افراد موجود ہیں، جن میں سے نصف غیر ملکی جنگجو ہیں۔
