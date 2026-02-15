اسرائیلی فوج میں نیا بحران، ایک تہائی اہلکار دوہری شہریت کے حامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی اخبار یدیعوت آحارونوت نے اسرائیلی فوج کو درپیش ایک نئے بحران سے پردہ اٹھاتے ہوئے فوج میں دوہری شہریت رکھنے والے اہلکاروں کی بڑی تعداد سے متعلق تفصیلی اور سرکاری اعداد و شمار شائع کیے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی فوج کے 50 ہزار 632 اہلکار ایسے ہیں جو اسرائیلی شہریت کے ساتھ ساتھ کسی اور ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے 12 ہزار 135 اہلکار امریکی، 6 ہزار 100 فرانسیسی اور 5 ہزار سے زائد روسی شہریت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، یوکرین، برطانیہ، کینیڈا اور لاطینی امریکا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں اہلکار بھی فوج میں شامل ہیں، جبکہ محدود تعداد میں بعض عرب ممالک کی شہریت رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ مزید یہ کہ 4 ہزار 440 اہلکار دو غیر ملکی شہریتوں کے حامل ہیں اور تقریباً 162 افراد کے پاس تین یا اس سے زائد شہریتیں ہیں۔
فوجی امور کے ماہر نضال ابو زید نے الجزیرہ میں اپنے تجزیے میں کہا کہ یہ اعداد و شمار اسرائیلی فوج کی صفوں میں شدید کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے باعث اسے دوہری شہریت رکھنے والے فوجیوں پر زیادہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مستقل اہلکاروں میں ان کی شرح تقریباً ایک تہائی تک پہنچ چکی ہے، جو فوج میں وفاداری کے بحران کو مزید گہرا کرتی ہے۔
ابو زید کے مطابق اسرائیلی فوج بنیادی طور پر اپنے ریزرو اور مستقل اہلکاروں پر انحصار کرتی ہے، تاہم یہ اعداد و شمار انسانی وسائل کی محدود صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے باعث فوج کو دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھرتی کرنا پڑ رہا ہے اور وہ وسیع زمینی کارروائیوں کے بجائے گوریلا طرز کی حکمت عملی، محدود آپریشنز، ڈرونز اور خصوصی دستوں کے استعمال پر زور دے رہی ہے۔
ماہر نے مزید کہا کہ ان سرکاری اعداد و شمار کی اشاعت دراصل اسرائیلی فوج کی کمزوری کا اعتراف ہے، کیونکہ ماضی میں ایسی معلومات شائع کرنے پر پابندی تھی۔
انہوں نے کہا کہ غزہ میں دوہری شہریت رکھنے والے اہلکاروں اور حتیٰ کہ مقامی مسلح گروہوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج وسیع زمینی کارروائیوں کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتی، جو موجودہ اور آئندہ آپریشنز میں کمانڈرز پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے۔
