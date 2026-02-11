اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر ایرانی قوم کا جشن عالمی میڈیا کی شہہ سرخی+ تصاویر/ویڈیوز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صبح کے ابتدائی گھنٹوں سے تہران، مختلف شہروں، دیہاتوں اور دیگر علاقوں میں لاکھوں افراد ریلیوں میں شریک ہوئے۔ اس سال ملک کے 1400 سے زائد مقامات پر ریلیاں منعقد کی گئی ہیں، جن کی کوریج کے لیے تقریباً 7200 ایرانی اور 200 غیر ملکی صحافی تعینات ہیں تاکہ عوامی شرکت اور تقریبات کو عالمی سطح پر دکھایا جا سکے۔
بین الاقوامی میڈیا نے اس بھرپور عوامی شرکت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا:
المینار نیٹ ورک نے ایران کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر ریلیوں کے انعقاد کی اطلاع دی۔
لبنانی میڈیا المیادین نے بتایا کہ ایران کے مختلف شہروں اور صوبوں میں عوام نے انقلاب کی سالگرہ پر بڑی ریلیوں میں حصہ لیا۔
فلسطینی چینل قدس نے ایران کے بالسٹک میزائلز کی نمائش کو دکھایا جو انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر عوام کے سامنے پیش کیے گئے۔
عراقی میڈیا الفرات نیوز نے بھی ریلیوں کی کوریج کی۔
الجزیرہ نے بھی اس قومی تقریب کی رپورٹنگ کی اور عوامی شرکت کو اجاگر کیا۔
بین الاقوامی میڈیا کی یہ کوریج ایران کی 22 بہمن کی ریلیوں کی تاریخی اہمیت اور عوامی یکجہتی کو دنیا کے سامنے لانے کا ایک اہم ذریعہ بنی ہے۔
