انقلاب اسلامی کی 47 ویں سالگرہ پر سپاہ پاسداران کا پیغام، استعمار کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا عزم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انقلاب اسلامی کی 47 ویں سالگرہ کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ گزشتہ سینتالیس برسوں کے دوران ایران اور ایرانی قوم کے خلاف دشمنوں کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
بیان میں بارہ روزہ جنگ اور دہشت گردی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان سازشوں کا مقصد اسلامی جمہوری ایران کو کمزور کرنا اور ملک کو تقسیم کرنا تھا، تاہم یہ تمام منصوبے ناکام ثابت ہوئے اور عالمی استکبار کی بے بسی نمایاں ہوگئی۔
بیان میں پہلوی خاندان کو آلہ کاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ وہ ایران کو دوبارہ غلامی اور آمریت کے دور میں لے جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم خصوصاً باشعور اور غیرت مند نوجوان نسل اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ موجودہ معاشی اور سماجی مسائل کی جڑیں ظالمانہ مغربی پابندیوں اور ماضی کے استبدادی دور میں پیوست ہیں، اس لیے یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔
سپاہ پاسداران نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوری ایران نے آٹھ سالہ دفاعی جنگ سے لے کر موجودہ دور کی پیچیدہ جنگی حکمت عملیوں اور فتنوں تک ہر مرحلے پر ہمہ جہت جنگی تیاری، مضبوط دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا ہے اور ملک کی سلامتی کے خلاف ہر سازش کا بروقت اور فیصلہ کن جواب دیا ہے۔
بیان کے اختتام پر سپاہ پاسداران نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یوم اللہ بائیس بہمن کی ملک گیر ریلیوں میں بھرپور شرکت کرکے قومی اقتدار، بیداری اور یکجہتی کا واضح پیغام دنیا تک پہنچائیں۔
