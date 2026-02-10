ایران جلد اپنا پہلا ریڈار سیٹلائٹ ریڈ ون متعارف کرائے گا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی خلائی ایجنسی اپنے پہلے ریڈار سیٹلائٹ “ریڈ ون” کی رونمائی کے لیے تیار ہے، جو مصنوعی اپرچر ریڈار ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا اور اس کی تصویری ریزولوشن 50 میٹر سے بہتر ہوگی۔
ایرانی خلائی ایجنسی کے سربراہ حسن سالاریہ نے تصدیق کی کہ ایران دو مختلف سیریز کے تحت ریڈار سیٹلائٹس تیار کر رہا ہے، جنہیں “ریڈ ون” اور “ریڈ ٹو” کا نام دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم دو خاندانوں میں ریڈار سیٹلائٹس کے ڈیزائن اور تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ ’ریڈ ون‘ ایک SAR طرز کا ریڈار سیٹلائٹ ہے جس کی ریزولوشن 50 میٹر سے بہتر ہے۔
انہوں نے دوسرے منصوبے کے بارے میں کہا کہ “ریڈ ٹو” سیٹلائٹ، جس کی تصویری درستگی 20 میٹر سے بہتر ہوگی، ایرانی خلائی تحقیقی ادارے میں زیرِ تکمیل ہے اور آئندہ چند برسوں میں اس کی بھی رونمائی متوقع ہے۔
ریڈار سیٹلائٹس کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سربراہ ایرانی خلائی ایجنسی نے کہا کہ ان سیٹلائٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مرئی روشنی کے علاوہ دیگر اسپیکٹرم اور ویولینتھ، جیسے ایکس بینڈ، میں بھی تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اس خصوصیت کے باعث یہ سیٹلائٹس موسم کی خرابی، گرد و غبار یا بادلوں کی موجودگی کے باوجود مؤثر طریقے سے تصویریں لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
سالاریہ کے مطابق برف سے ڈھکے علاقوں سے بھی تصاویر حاصل کرنا ممکن ہوگا، جس سے ملک کی سیٹلائٹ امیجنگ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
