  1. دنیا
26 جنوری، 2026، 10:44 AM

سچ کی قیمت جان ہے؛ غزہ دنیا بھر میں صحافت کے لیے خطرناک ترین مقام قرار

اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے امدادی ادارے آنروا کے کمشنر جنرل نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی دنیا بھر میں صحافیوں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کے لیے سب سے خطرناک مقام بن چکی ہے، جہاں حقائق تک رسائی کو دانستہ طور پر روکا جا رہا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے ادارے آنروا کے سربراہ فیلیپ لازارینی نے غزہ کو دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک علاقہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں سچ بولنا اور حقائق دنیا تک پہنچانا جان جوکھوں کا کام بن چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ غزہ میں بین الاقوامی صحافیوں کے داخلے پر عائد پابندیاں زمینی حقائق کو آزاد اور معتبر ذرائع سے عالمی رائے عامہ تک پہنچنے سے روک رہی ہیں، جس کا فائدہ جھوٹے بیانیے، گمراہ کن پروپیگنڈے اور انتہا پسندانہ موقف اٹھا رہے ہیں۔

لازارینی کے مطابق عالمی میڈیا کی غیر موجودگی نے نہ صرف معلوماتی خلا پیدا کر دیا ہے بلکہ اس نے غزہ میں جاری انسانی بحران کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کرنے میں بھی کردار ادا کیا ہے۔

یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا ہے جب متعدد عالمی ادارے غزہ میں انسانی المیے، شدید محاصرے اور امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹوں پر مسلسل تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔
 

News ID 1937893

