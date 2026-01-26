 اسلامی جمہوریہ ایران امتِ اسلام کا قلعہ ہے، حملہ ہوا تو کھل کر دفاع کریں گے، حزب اللہ عراق 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران کے خلاف ممکنہ جنگی خطرات کے تناظر میں، کتائب حزب اللہ عراق کے سیکریٹری جنرل حاج ابو حسین الحمیداوی نے ایک نہایت سخت اور واضح موقف اختیار کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل سیاسی، عسکری اور جہادی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں مشرق و مغرب میں موجود تمام مجاہدین اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ چار دہائیوں سے امت مسلمہ کے مظلوموں کا مضبوط قلعہ بنا ہوا ہے اور اس نے کبھی مذہب، نسل یا قومیت کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا، لہٰذا اس کا دفاع پوری امت کی ذمہ داری ہے۔
بیان میں صہیونی قوتوں اور ان کے سرغنوں کو عالمی اخلاقی اقدار کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایران کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش دشمن کے لیے انتہائی مہنگی ثابت ہوگی اور اسے ایسی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا ہوگا۔
حاج ابو حسین الحمیداوی نے محور مقاومت کی تمام قوتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ عملی اور میدانی طور پر مکمل آمادگی اختیار کریں، خصوصاً اس صورت میں جب مراجع عظام کی جانب سے جہاد کا اعلان کیا جائے، تاکہ اسلام، امت اور مقدسات کا دفاع کیا جا سکے، چاہے یہ راستہ شہادت کا ہی کیوں نہ ہو۔
آپ کا تبصرہ