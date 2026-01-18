عین الاسد سے امریکی فوج کا انخلا، عراق کی آزادی کی طرف ایک اہم قدم ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سماجی اور سیاسی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات اور روابط بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے علاقائی سیاست میں عراق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ذکر کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کے لئے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ایک جامع تعاون اور ہمکاری کے معاہدے پر پہنچنے کے لئے کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
عراقچی نے عین الاسد ائیربیس سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور اسے عراقی فوج کے حوالے کرنے کے عمل کو عراق کی آزادی اور سیاسی خودمختاری کی مضبوطی کی راہ میں ایک سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جمہوری اسلامی ایران ایک مستحکم، آزاد اور مضبوط سیاسی حکومت کے مالک عراق دیکھنا چاہتا ہے۔
معاشی شعبے میں، دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی روابط کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت میں مزید اضافے کے لیے کافی صلاحیت موجود ہے۔
آخر میں، عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے تہران کی دعوت پر شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ روابط کو مختلف شعبوں میں بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی سلامتی ایران کی سلامتی کے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا مسائل کے حل کے لئے گفتگو کا راستہ اختیار کرنا ہی قرین عقل ہے۔
