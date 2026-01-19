عراقچی اور طالبان کے وزیر خارجہ کی ٹیلیفونک گفتگو

ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پیر کو ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے تازہ ترین بین الاقوامی پیشرفت اور باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران اور افغانستان کے درمیان مختلف شعبوں بشمول تجارت اور اقتصادی شعبوں میں باہمی روابط کے رجحان کا جائزہ لینے کے علاوہ، دونوں اعلی سفارتکاروں نے باہمی روابط کو بڑھانے اور دونوں ہمسایوں کے درمیان تجارتی تبادلے کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور خطے میں حالیہ پیشرفت کا ذکر کرتے ہوئے، دہشت گردی اور بیرونی مداخلت کے خلاف ایران کے عزم پر زور دیا۔
افغان قائم مقام وزیر خارجہ نے خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے، اس بات پر اظہار کیا کہ ایران کی حکومت اور عوام اتحاد اور محبت کے ساتھ ملک کی سلامتی اور قومی خودداری کو محفوظ رکھیں گے۔
امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ روابط کو بڑھانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔
