ایرانی وزیر خارجہ کا عراقی ہم منصب کو خط، علاقائی صورتحال پر مؤقف کی وضاحت 

ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب کے ایک خط میں اہم عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ خطے کی سیاسی اور سکیورٹی صورتحال پر ایران کا مؤقف واضح کیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب کو ایک خط ارسال کیا ہے، جو بغداد میں ایران کے سفیر محمد کاظم آلِ صادق کے ذریعے حوالہ کیا گیا۔

اس مکتوب میں ایران نے موجودہ اہم عالمی مسائل پر اپنا مؤقف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں سیاسی اور سکیورٹی صورتحال کے بارے میں اپنے تحفظات اور نقطۂ نظر سے عراق کو آگاہ کیا ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ نے خط میں علاقائی حالات اور درپیش چیلنجز کے تناظر میں ایران کی پالیسیوں کی وضاحت کی، جو دونوں برادر ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔

