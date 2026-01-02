گذشتہ ہفتے کے اہم قومی و بین الاقوامی واقعات اور خبروں کا اجمالی جائزہ

مہر خبررساں ایجنسی، مانیٹرنگ ڈیسک: ایران میں جمعہ ہفتے کا آخری دن ہوتا ہے. مہر نیوز کی جانب سے اس دن پورے ہفتے کے دوران ملک میں رونما ہونے والی اہم سیاسی، اقتصادی، سماجی اور علاقائی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
اس رپورٹ میں ہفتے کی اہم خبروں کو سادہ اور قابل اعتماد انداز میں جمع کیا جاتا ہے، تاکہ قارئین آسانی سے سمجھ سکیں کہ پچھلے سات دنوں میں ایران کی سیاست، معیشت، سماجی حالات اور عالمی تعلقات میں کیا اہم تبدیلیاں ہوئیں۔
ایران نے رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا
ایران نے کینیڈا کی حکومت کی جانب سے سپاہِ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کو بلیک لسٹ کرنے کے جواب میں رائل کینیڈین نیوی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔
ایران نے 3 نئے سیٹلائٹ فضا میں بھیج دیے
ایران نے اتوار کے روز روسی لانچ پیڈ کا استعمال کرتے ہوئے بیک وقت تین نئے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں بھیج دیے ہیں۔
ایران کے 2 ارب ڈالر سے زائد کے منجمد اثاثے آزاد
ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ ایک پڑوسی ملک میں ایران کے منجمد اثاثوں میں سے 2 ارب ڈالر سے زائد کی رقم حاصل کرنے میں ایران کامیاب ہوگیا ہے۔
ایران میں 9 دے کے تاریخی دن کی سالگرہ
ایران بھر میں منگل کے روز ریلیاں نکال کر 9 دے کے تاریخی دن کی سالگرہ منائی گئی۔
امریکہ کی ایران اور وینزویلا سے وابستہ 10 افراد اور اداروں پر پابندیاں
امریکی وزارتِ خزانہ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران اور وینزویلا کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت دونوں ممالک کے 10 افراد اور اداروں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فہرست میں ایک وینزویلا کی کمپنی بھی شامل ہے جس نے مبینہ طور پر وینزویلا کے ساتھ ایران کی ڈرون تجارت میں حصہ لیا تھا۔
جنوب مشرقی ایران میں دہشت گرد سیل کی سرکوبی
ایران کے جنوب مشرق میں دہشت گرد گروہوں سے وابستہ ایک سیل کو، جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔
احمد وحیدی سپاہِ پاسداران (IRGC) کے جانشین کمانڈر انچیف مقرر
بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی، جو دہائیوں کا آپریشنل تجربہ رکھنے والے تجربہ کار کمانڈر ہیں، رہبرِ انقلاب کی جانب سے ایک غیر متوقع فیصلے میں سپاہِ پاسداران کا جانشین کمانڈر انچیف مقرر ہوگئے ہیں۔
تہران میں ریال کی قدر میں کمی پر تاجروں اور دکانداروں کا احتجاج
ایران میں غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں ملکی کرنسی کی قدر گرنے کے بعد تاجروں اور دکانداروں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔
ملک دشمن گروہوں سے وابستہ 7 شر پسند ایران میں زیرِ حراست
ایران کی وزارتِ انٹیلی جنس کے ایک باخبر ذریعے نے بدھ کے روز مغربی ممالک میں مقیم ملک دشمن گروہوں سے وابستہ 7 عناصر کی شناخت اور گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔
ٹرمپ کی ایران کے خلاف دوبارہ دھمکیاں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن طاقت کے استعمال کا آپشن اب بھی میز پر موجود ہے۔
حالیہ امریکی و اسرائیلی دھمکیوں پر ایران کا ردِعمل واضح، سخت اور مربوط تھا۔ اعلیٰ ایرانی حکام نے زور دیا کہ ایران کی دفاعی اور جوہری صلاحیتیں خود مختار حقوق ہیں اور ان پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
ایران کا حالیہ امریکی دھمکیوں پر آئی اے ای اے (IAEA) کو خط
ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مشن نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف حالیہ امریکی دھمکیوں کے جواب میں آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کو ایک خط ارسال کیا ہے۔
ہمتی سینٹرل بینک آف ایران (CBI) کے گورنر مقرر
عبدالناصر ہمتی کو جو موجودہ اور سابقہ حکومتوں میں سی بی آئی کے گورنر اور وزیرِ معیشت کے طور پر کام کر چکے ہیں، ایک بار پھر مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔
فرزین صدر کے خصوصی معاشی مشیر مقرر
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے محمد رضا فرزین کو اپنا خصوصی معاشی مشیر مقرر کیا ہے۔
مواصلاتی نیٹ ورک پر بڑے سائبر حملوں کی ناکامی
ایران کے وزیرِ مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ ملک نے اپنے مواصلاتی انفراسٹرکچر کے خلاف کیے گئے اب تک کے وسیع ترین سائبر حملوں میں سے ایک کو کامیابی سے پسپا کر دیا ہے۔
امریکہ عراقی فضائی حدود سے ایران کی جاسوسی کر رہا ہے
بغداد میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق نے اعلان کیا ہے کہ تہران نے ایسے امریکی جاسوس طیاروں کی شناخت کی ہے جو ایرانی سرزمین کی جاسوسی کے لیے عراقی فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں۔
ایران نے اصفہان میں زخموں کے علاج کا سب سے بڑا پلازما تھراپی سینٹر کھول دیا
ایران نے جمعرات کو اصفہان میں ملک کے سب سے بڑے زخموں کے علاج کے کلینک کا افتتاح کیا، جس کی تقریب میں نائب صدر اور ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے شرکت کی۔
کرمان میں شہید سلیمانی کے مزار پر ہزاروں کا اجتماع
ہفتہ مقاومت اور جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی چھٹی برسی کا باقاعدہ آغاز جمعرات کو کرمان کے گلزارِ شہداء میں عوام کے ایک بڑے اجتماع کے ساتھ ہوا۔
ایرانی بحریہ سہ فریقی کثیر القومی مشقوں کی میزبانی کرے گی
ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی سمندری مصروفیات کے پیش نظر ایران کی میزبانی میں سہ فریقی بحری مشقیں منعقد کی جائیں گی۔
