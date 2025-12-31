دہشت کا نشان مٹ گیا؛ داعش کا خطرناک صحرائی گورنرعراقی فورسز کے شکنجے میں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ الانبار کے ایک سکیورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے داعش کے اس اہم دہشت گرد کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جو حاکمِ صحرائے مغرب کے لقب سے جانا جاتا تھا۔
رپورٹ کے مطابق، یہ آپریشن صوبہ الانبار کے مغربی علاقوں میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر انجام دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے نینوا کے ریگستانی علاقوں میں گھیرا بندی کر کے انتہائی مطلوب دہشت گرد حمود الدلیمی کو شناخت کرنے کے بعد حراست میں لیا۔
ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حمود الدلیمی کا شمار عراقی سیکورٹی اداروں کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ عراق میں شہریوں اور سکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد تخریبی کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ رہا ہے۔ الدلیمی کا تعلق داعش کی اس پہلی نسل سے ہے جس نے خطے میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو منظم کیا تھا۔ اس کی گرفتاری کو داعش کی باقیات کے خلاف ایک بڑی تزویراتی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔
