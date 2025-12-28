صومالیہ کا اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صومالیہ کے وزیرِ مملکت برائے خارجہ امور علی عمر نے ہفتے کے روز ایک انٹرویو میں اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو صومالیہ کی علاقائی سالمیت کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا ہے۔
صومالی لینڈ نے 1991 میں ایک خونی خانہ جنگی کے بعد صومالیہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، تاہم آج تک اقوامِ متحدہ کے کسی بھی رکن ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگرچہ صومالی لینڈ کی اپنی کرنسی، جھنڈا اور پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن اس کے مشرقی علاقے اب بھی متنازع ہیں۔
علی عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ عمل ہماری حکومت اور عوام کے لیے کبھی بھی قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ صومالی عوام اپنی جغرافیائی حدود کے دفاع کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔
سیاسی تجزیہ کاروں اور افریقی ممالک کے حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کا یہ اچانک فیصلہ محض ایک سفارتی اقدام نہیں، بلکہ یہ اس مبینہ منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر کے افریقہ کے دور افتادہ علاقوں میں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
