ایران دھمکیوں اور جارحیت کے آگے کبھی نہیں جھکے گا، نائب وزیر خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کبھی دھمکیوں یا جارحیت کے سامنے نہیں جھکیں گے اور جارح ممالک کے خلاف متحد رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے سال 2001 کو تہذیبوں کے درمیان مکالمہ کے نام سے منایا تھا موجودہ حساس دور میں تہذیبوں کے اتحاد کو ایک اسٹریٹجک اصول کے طور پر زیرِ غور لانا چاہیے۔ یہ اتحاد دہشت گردی کے خلاف جنگ، پائیدار امن و سلامتی قائم کرنے، سماجی و اقتصادی انصاف فروغ دینے اور مشترکہ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی میں مؤثر ہوسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی ثقافتی اور تہذیبی تاریخ بہت گہری ہے اور وہ دیگر ممالک کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہے۔
غریب آبادی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ماننا ہے کہ تہذیبوں کی یکجہتی کو جنگ اور تسلط کے خلاف ایک مزاحمتی عنصر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ پائیدار امن و سلامتی کے لیے ہمیں جنگ کو فروغ دینے اور بحران کو بڑھانے سے گریز کرنا ہوگا اور باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری اور ایماندارانہ مکالمے پر توجہ دینی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ایران تمام ممالک اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف مؤثر اقدامات کریں اور انسانی حقوق اور عالمی امن کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔
آپ کا تبصرہ