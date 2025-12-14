شام میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ٹرمپ کا سنگین انتقام لینے کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شام میں دو امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتقامی کارروائی کا عہد کیا ہے۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ یہ امریکہ اور شام کے خلاف داعش کا حملہ تھا، شام کے ایک بہت خطرناک حصے میں، جو مکمل طور پر ان کے زیر کنٹرول نہیں ہے۔ بہت سنجیدہ جوابی کارروائی ہوگی۔
پینٹاگون کے چیف ترجمان شان پرنیل نے ایکس پر کہا کہ پالمیرا میں ہونے والے اس حملے میں تین دیگر امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب فوجی داعش کے خلاف جاری آپریشنز کی حمایت میں ایک کلیدی رہنما سے ملاقات کر رہے تھے۔ پرنیل نے کہا کہ اس حملے کی فی الحال فعال تفتیش جاری ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ یہ حملہ تنہا ایک داعشی بندوق بردار کی گھات لگا کر کی گئی کارروائی تھی اور بندوق بردار کو موقع پر ہلاک کر دیا گیا۔
پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے این بی سی نیوز کو بتایا کہ یہ حملہ شام کے خود ساختہ صدر احمد الشارع کے کنٹرول سے باہر ایک علاقے میں ہوا۔
امریکی وزیر دفاع نے ایک علیحدہ ایکس پوسٹ میں کہا کہ حملہ کرنے والے شخص کو امریکی شراکت دار افواج نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے حملہ آور یا ملوث افواج کے بارے میں اضافی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
