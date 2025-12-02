ایران کا بڑھتا ہوا دفاعی تعاون خطے میں طاقت کے نئے توازن کی علامت ہے، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمدباقر قالیباف نے شجاع مجاہد میرزا کوچکخان جنگلی اور تحریکِ جنگل کے تمام استعمار مخالف مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ رہبر معظم انقلاب کے بقول، میرزا کوچکخان کی تحریک سو فیصد اسلامی اور ایرانی تھی۔
انہوں نے ایران کے مفادات کو بیرونی ممالک پر ترجیح دی، نہ سوویت یونین کی پالیسیوں کے ساتھ چلے اور نہ برطانیہ کے، بلکہ اپنی آزادی کو مکمل طور پر محفوظ رکھا اور اپنی عمر کو استعماری طاقتوں کے خلاف جدوجہد کے لیے وقف کیا۔
قالیباف نے مزید کہا کہ سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کی میزبانی میں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی شرکت سے منعقدہ بڑے انسداد دہشت گردی مشقیں"سہند 2025" اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران کے دفاعی تعاون اور مشترکہ انسدادِ دہشت گردی اقدامات دیگر ممالک کے ساتھ مسلسل ترقی پذیر ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے عملی نتائج ایران کے دشمنوں کے شر کو ختم کرنے اور دہشت گرد گروہوں کو نیست و نابود کرنے میں ظاہر ہوں گے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان مشقوں کا انعقاد طاقتور سامراجی قوتوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آزاد ممالک کے درمیان عالمی ظالمانہ رویوں کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے ایک سنجیدہ ارادہ موجود ہے۔
