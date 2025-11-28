شامی جوانوں اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپ، متعدد فوجی زخمی، فرار پر مجبور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، دمشق کے نواحی علاقے بیت جن میں شامی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس میں کم از کم 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے تین کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ بعض اسرائیلی ذرائع نے زخمیوں کی تعداد 13 تک بتائی ہے۔
جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی فوجی اس سٹی میں داخل ہوئے اور شامی نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ وہ جماعت اسلامی نامی تنظیم سے وابستہ 210 برگیڈ کے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائی کر رہے تھے۔
اسرائیلی فوج کے مطابق مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی جس پر انہوں نے جوابی کارروائی کی اور فضائی مدد بھی طلب کی۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا اور چند مسلح افراد کو مار دیا گیا، تاہم اس کارروائی میں ان کے 6 فوجی زخمی ہوئے۔
اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا کہ فضائیہ مقامی شہریوں کے قریب ہونے کی وجہ سے براہِ راست مداخلت نہ کر سکی۔ عبرانی ویب سائٹ نے بھی تصدیق کی کہ جھڑپ کے بعد اسرائیلی فوجی علاقے سے فرار ہو گئے اور اپنی گاڑیاں چھوڑ دیں، جنہیں بعد میں اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کر کے تباہ کر دیا۔
شامی ذرائع کے مطابق، بیت جن کے شہریوں نے صبح کے وقت اسرائیلی فوجیوں کے داخلے پر سخت مزاحمت کی اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے علاقے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔
