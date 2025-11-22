لبنان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرتے، ایرانی وزیر خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعے کو اپنے ایکس (X) اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے لبنانی وزیرِ خارجہ یوسف رجّی کے بیانات کے جواب میں کہا کہ میرے عزیز دوست یوسف رجّی، وزیرِ خارجہ لبنان، نے ایم ٹی وی لبنان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مجھے مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے۔
عراقچی نے مزید کہا کہ ہم لبنان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن ایران اور لبنان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے مقصد سے کسی بھی مکالمے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے ہم منصب یوسف رجّی کو تہران کے سفر کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر مجھے بیروت کے سفر کی دعوت دی جائے تو میں اسے خوشی سے قبول کروں گا۔
