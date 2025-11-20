غزہ کے انتظام کا امریکی منصوبہ، فلسطینی خودمختاری پر بہت بڑا حملہ

مہر خبررساں ایجنسی، بین الاقوامی ڈیسک: امریکہ نے جنگ کے بعد غزہ کے انتظام کے لیے جو منصوبہ پیش کیا ہے، جسے سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے ذریعے متعارف کرایا گیا، وہ اس خطے میں ایک نئی بین الاقوامی مداخلت کی بنیاد رکھتا ہے۔
بظاہر یہ منصوبہ تعمیر نو اور استحکام کے لیے ہے، لیکن امریکی و اسرائیلی حکام کے بیانات اور دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مقصد غزہ پر سیاسی، سلامتی اور اقتصادی کنٹرول ہے۔ اس کے اثرات براہِ راست امریکہ و اسرائیل کے جیوپولیٹیکل مفادات سے جڑے ہیں اور فلسطینی خودمختاری، آبادی اور معیشت کے لیے سنگین خطرات پیدا کرتے ہیں۔
غزہ تعمیر نو منصوبے کا مجموعی ڈھانچہ اور تصور
قرارداد 2803 کے تحت "صلح کمیٹی" اور "بین الاقوامی امن فورس" قائم کی جائے گی۔ یہ ادارہ تعمیر نو کی نگرانی، امداد کی شرائط طے کرنے اور غزہ کی انتظامی ہم آہنگی کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کی صدارت ۲۰۲۷ تک امریکی صدر کے پاس رہے گی۔ "تعمیر نو" کی اصطلاح کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مقصد صرف بازسازی نہیں بلکہ شہری ڈھانچے، آبادی اور ملکیت میں بنیادی تبدیلی ہے۔
تباہی اور آبادی کی جبری نقل مکانی کے عمل کا تسلسل
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں منظم تخریب جاری ہے اور ہزاروں عمارتیں مسمار ہو چکی ہیں۔ امداد کی شدید پابندی اور مکینوں کی واپسی پر روک تھام، اس عمل کو آبادی کے نقشے میں تبدیلی کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ غزہ کو سبز، زرد اور سرخ علاقوں میں تقسیم کر کے فلسطینیوں کو تین آپشن دیے جا رہے ہیں: ہجرت، محدود علاقوں میں سکونت یا بین الاقوامی نظام کو قبول کرنا۔ یہ حقِ ملکیت اور واپسی کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔
بین الاقوامی فورس اور مجوزہ سکیورٹی ڈھانچہ
میڈیا رپورٹس کے مطابق، "امن فورس" میں یورپی اور اردنی فوجی شامل ہوں گے، جن کی تعداد تقریباً 20 ہزار ہوگی۔ ان کا کام فلسطینی گروہوں کو غیر مسلح کرنا، تعمیر نو منصوبوں کی حفاظت اور اسرائیلی فوج کے ساتھ عملی تعاون ہوگا۔ یہ ڈھانچہ فلسطینی سلامتی کو کمزور اور غزہ کو کثیرالملکی نگرانی کے تحت ایک یونٹ میں بدل دے گا۔
اس منصوبے کا امریکا اور اسرائیل کی جیو پولیٹیکل حکمتِ عملی سے تعلق
یہ منصوبہ امریکہ کی چین کے ساتھ مقابلے اور مغربی ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کی حکمتِ عملی سے جڑا ہے۔ غزہ کو "انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ کوریڈور" میں شامل کر کے اسے اقتصادی معمار کا کلیدی نقطہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کا سیاسی ڈھانچہ قابو میں ہو، فلسطینی مزاحمت کمزور ہو اور آبادی میں بنیادی تبدیلی آئے۔
فلسطین کے لیے خطرات و نتائج
فلسطینی خودمختاری اور سیاسی ارادہ شدید حد تک محدود ہوگا۔
غزہ کا انتظام بین الاقوامی اداروں کو منتقل کر کے ایک نئی حاکمیت قائم کی جائے گی۔
تقسیم اور تعمیر نو کی پابندیاں آبادی کی جبری جابجائی کا سبب بنیں گی۔
زمین و وسائل پر غیر ملکی اداروں کا کنٹرول ہوگا۔
بیرونی فورس کی موجودگی اور غیر مسلح ہونا، مزاحمت کو کمزور کرے گی۔
منصوبہ فلسطینی ریاست کے قیام کی کوئی ضمانت نہیں دیتا۔
نتیجہ
امریکی منصوبہ تعمیر نو اور استحکام کے نام پر غزہ کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے، آبادی کی ساخت بدلنے اور فلسطینی خودمختاری کو محدود کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ منصوبہ غزہ کو جیوپولیٹیکل مفادات کے تابع بنا کر فلسطینیوں کو اپنے مستقبل پر اختیار سے محروم کرتا ہے۔
