یورنئیم افزودگی روکنے کی خبریں، ایران کی سختی سے تردید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران نے یورنئیم افزودگی روکنے کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید کردی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ایک باخبر ذریعے نے مہر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس دعوے کو مکمل طور پر جھوٹ اور جعلی قرار دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایرانی حکومت یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہی ہے۔
ذریعے نے واضح کیا کہ بعض علاقائی ذرائع ابلاغ کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ افواہیں بے بنیاد اور تحریف شدہ ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلامی جمہوری ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ چھیڑنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی پالیسی قوانین، قومی مفادات اور حکومتی حکمت عملی کے مطابق جاری ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔
مزید کہا گیا کہ غیر ملکی عناصر اور بعض میڈیا ادارے سیاسی ماحول کو متاثر کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں جبکہ ایران کا ایٹمی پروگرام قانونی اور مقررہ فریم ورک کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔
ذریعے نے کہا کہ اس قسم کی جعلی خبریں صرف اس مقصد کے لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ ملک کے فیصلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
