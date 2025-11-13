ایران-چین تعلقات کے 55 سال، تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے سفیر رحمانی فضلی نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیرِ خارجہ میاؤ دَیو سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ، اہم خطے کے امور اور ایران-چین کے 55 سالہ سفارتی تعلقات کی تقریبات کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔
سفیر نے ایران اور خطے میں تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ایران اور چین کے تعلقات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اس شراکت داری کو اسٹریٹجک قرار دیا اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
رحمانی فضلی نے بتایا کہ سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جس سے تعاون کو مزید فروغ دینے اور باہمی ترقی کو مضبوط کرنے کے مواقع فراہم ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی چین کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی دن بہ دن مضبوط ہو رہی ہے اور تہران ہر شعبے میں بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔
ملاقات کے دوران چینی نائب وزیر خارجہ نے گزشتہ سال دونوں ممالک کے صدور کی دو ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں تعلقات گہرا کرنے اور اسٹریٹجک رہنما خطوط طے کرنے پر اہم اتفاق ہوا۔
میاؤ نے کہا کہ بیجنگ تہران کے ساتھ تعاون بڑھانے اور جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید اعلیٰ سطح تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔
